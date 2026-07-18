Григорий Панин поделился ожиданиями от игры «Салавата Юлаева» в следующем сезоне

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился ожиданиями от игры уфимского клуба в следующем сезоне КХЛ.

– Способен ли «Салават Юлаев» в следующем сезоне забраться ещё выше?

– Конечно! У нас всё для этого есть: молодое подрастающее поколение, которое набирается опыта и готово о себе заявить. Есть ребята, которые сыграли по три-четыре сезона и будут на лидирующих ролях. Много ребят, которые подходят к команде через «Торос» и «Толпар», – думаю, что у многих будет возможность показать себя в команде. В «Салавате» всегда есть молодёжь и плотный костяк, — цитирует Панина «БИЗНЕС Online».

Новый сезон «Салават Юлаев» начнёт матчем с «Северсталью» в Череповце 5 сентября.