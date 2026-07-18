«Вовремя уйти — это тоже большое мастерство». Фетисов — о будущем Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов оценил вероятное будущее нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Александру Овечкину [до рекорда] остаётся 11 шайб. Что дальше? Верите, что сыграет в НХЛ не один сезон, а побольше?

— Это от него зависит — здесь другого быть не может. Захочет играть, хотя это непросто, — значит, будет готовиться к этому. Я просто по себе знаю, что чем дольше играешь, тем более трепетно надо относиться к себе и к подготовке. Конечно, столько лет играть на самом высоком уровне, тоже нужно понимать и хотеть.

Понятно, что вовремя уйти — это тоже большое мастерство. Но он имеет на всё право, принимать те решения, которые он примет. И мы должны это всё поддержать, согласиться с этим решением. Конечно, я желаю ему эти 11 шайб забить и завладеть рекордом на ближайшие 100 лет. Потому что ближайшие 100 лет никто близко не подберётся к этим цифрам. Но для этого надо потерпеть и хорошо подготовиться к сезону. И постараться в следующем сезоне побороться за Кубок Стэнли. Я думаю, что это тоже будет одной из мотиваций для Саши подготовиться к новому сезону.

— Яромир Ягр играл до 54 лет. Как думаете, сколько может играть Александр?

— Яромир — долгожитель. Это совершенно разные ребята, хотя оба мегаталантливые. Играть в Чехии — это одна история, играть в Национальной хоккейной лиге — совершенно другая вещь. Мы можем всё что угодно говорить, решение будет за Александром. И он это решение наверняка уже вынашивает, так что подождём, — цитирует Фетисова «Матч ТВ».