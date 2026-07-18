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Брылин: я русский человек, возвращение не будет сложным испытанием

Брылин: я русский человек, возвращение не будет сложным испытанием
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Новый главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин заявил, что проблем с адаптацией после возвращения из США у него не будет.

— Вы соскучились по жизни по другую сторону океана — в России, в Беларуси?
— Конечно. Я играл в КХЛ как хоккеист, и понятное дело, что я русский человек и для меня возвращение не будет сложным испытанием. Поэтому жду, когда начнётся тренировочный лагерь с волнением, но также с энтузиазмом. Будет интересно работать с новыми ребятами, с новой командой, в новой организации. Так что это будет такое очень интересное время в моей жизни, — цитирует Брылина «РБ Спорт».

В качестве игрока Брылин отыграл 13 сезонов в НХЛ и выиграл три Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» (1995, 2000 и 2003). В КХЛ выступал за СКА и новокузнецкий «Металлург».

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