В «Металлурге» объяснили уход защитника Робина Пресса из клуба

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал уход защитника Робина Пресса из магнитогорского клуба.

— Робин Пресс всё же покинул «Металлург». Были ли попытки оставить его в команде?

— Мы знали, что на 90% покинет команду, но всё равно маленький шанс на то, что Робин останется, был. Мы ещё зимой с ним разговаривали насчёт продления контракта, но он сразу дал понять, что хочет поговорить с семьёй, потому что он пять лет играет в России, а семья находится там. После сезона у него состоялся разговор с ними, и он принял решение продолжить карьеру в Европе. Мы до последнего ждали, мало ли что, но Робин принял такое решение, — цитирует Бирюкова «Матч ТВ».