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Сергей Брылин ответил на вопрос о возможном переходе Евгения Кузнецова в минское «Динамо»

Сергей Брылин ответил на вопрос о возможном переходе Евгения Кузнецова в минское «Динамо»
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Новый главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин ответил на вопрос, может ли клуб подписать нападающего Евгения Кузнецова.

— Вы знаете что-то насчёт переговоров минского «Динамо» с Евгением Кузнецовым?
— Нет. Мы были в процессе переговоров по нашему контракту, и наконец всё разрешилось. Пока контракт не был подписан, я не участвовал ни в каких переговорах насчёт игроков. Но теперь я буду более вовлечён в этот процесс.

В прошлом сезоне Кузнецов провёл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф нападающий набрал 2 (1+1) очка в семи играх.

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