«Шанхайские Драконы» заключили контракт с защитником Тёрнером Оттенбрайтом

«Шанхайские Драконы» заключили контракт на один год с канадским защитником Тёрнером Оттенбрайтом, сообщает пресс-служба китайского клуба.

В сезоне-2023/2024 Оттенбрайт выступал в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар», сыграл 64 матча, забросил одну шайбу и отметился семью передачами. Провёл 110 силовых приёмов, заблокировал 103 броска. Семь лет выступал в АХЛ за различные клубы, в которых провёл 294 матча и набрал 57 (15+42) очков. Сезон-2025/2026 провёл в «Калгари Рэнглерс» (АХЛ), набрал 13 (3+10) очков в 57 матчах.

«Крупный защитник оборонительного плана, адаптированный к лиге, умело действует у своих ворот и любит играть в тело. В сезоне-2023/2024 был лучшим в команде по силовым приёмам и блокированным броскам, причём по силовым вошёл в топ-10 защитников регулярного чемпионата КХЛ. Хорошо двигает шайбу, может отдать передачу, а главное – всегда играет на команду, готов постоять за партнёров, обладает неуступчивым характером и борется до конца», — заявил генеральный менеджер «Шанхая» Евгений Артюхин.