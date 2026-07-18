Александр Барабанов назвал причины, по которым перешёл в «Автомобилист»

Новичок «Автомобилиста» Александр Барабанов рассказал о своём переходе в уральский клуб и разговоре с главным тренером Алексеем Кудашовым.

— Расскажи о своём переходе в «Автомобилист». Насколько тяжёлым этим летом был для тебя выбор клуба, где ты продолжишь карьеру?

— На самом деле был довольно-таки непростой выбор. Но «Автомобилист» проявил ко мне такое отношение, которые ты хочешь видеть к себе как к игроку. Поэтому я очень рад оказаться в этом клубе. Мне кажется, собралась амбициозная команда, у клуба тоже очень большие амбиции. Хочется поскорее приступить к работе!

— Насколько для тебя были важны амбиции клуба при принятии решения?

— Это очень важно для меня как игрока. Мне интересно бороться за самые высокие места – за кубок. Я считаю, что в этом году в «Автомобилисте» собирается очень интересная команда, которая реально может это сделать.

— Общался ли с главным тренером о своей роли в новой команде?

— Мы разговаривали с Алексеем Николаевичем уже, наверное, раза три. Ещё на стадии моего принятия решения он мне позвонил, всё рассказал – про город, про организацию, про игру. Говорили о том, где он меня видит, как хочет использовать. Интерес был огромный с его стороны. Для меня это было очень важно как для игрока.

— Прошлый сезон ты провёл очень результативно. Чего ждёшь в плане личной результативности от нового чемпионата?

— Всё равно хотелось бы на первое место ставить командные цели. Понятно, что это зависит и от моей игры, и от игры каждого хоккеиста в команде. Так что на первое место буду ставить командные цели, а не личные. Мне интересно играть в плей-офф и бороться за кубок, — цитирует Барабанова сайт «Автомобилиста».