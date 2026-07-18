Дамир Шарипзянов будет тренером в команде Артемия Панарина на Матче года

Рекордсмен КХЛ по количеству очков среди защитников за сезон Дамир Шарипзянов будет тренером в команде Артемия Панарина на Матче года. Как сообщает пресс-служба мероприятия, капитан «Авангарда» будет отвечать за оборону.

Напомним, Матч года пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Команда защитника «Юты» Михаила Сергачёва сыграет с командой форварда «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина. Всего участие в мероприятии примут 45 хоккеистов. Среди них 24 игрока из клубов Национальной хоккейной лиги и 21 представитель Континентальной хоккейной лиги.

Ранее главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг вошёл в тренерский штаб команды Михаила Сергачёва на Матче года.