Стало известно расписание Кубка памяти Виктора Блинова в Омске

С 26 по 31 августа в Омске пройдёт 32-й турнир памяти Виктора Блинова, сообщает пресс-служба «Авангарда». В этом году состав участников останется таким же, как и в прошлом: «Авангард», «Сибирь», «Локомотив», «Нефтехимик» и «Северсталь». Череповецкая команда в прошлом сезоне впервые стала победителем Кубка.

Все матчи пройдут по круговой системе: каждая команда проведёт по четыре встречи.

Расписание матчей (время — московское):

26 августа

12:00. «Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

16:30. «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область)

27 августа

12:00. «Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область)

16:30. «Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец)

28 августа

16:30. «Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

29 августа

12:00. «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

16:30. «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль)

30 августа

12:00. «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец)

16:30. «Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

31 августа

10:00. «Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область)