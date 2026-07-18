Стало известно расписание Кубка памяти Виктора Блинова в Омске

С 26 по 31 августа в Омске пройдёт 32-й турнир памяти Виктора Блинова, сообщает пресс-служба «Авангарда». В этом году состав участников останется таким же, как и в прошлом: «Авангард», «Сибирь», «Локомотив», «Нефтехимик» и «Северсталь». Череповецкая команда в прошлом сезоне впервые стала победителем Кубка.
Все матчи пройдут по круговой системе: каждая команда проведёт по четыре встречи.
Расписание матчей (время — московское):
26 августа
12:00. «Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
16:30. «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область)
27 августа
12:00. «Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область)
16:30. «Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец)
28 августа
16:30. «Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
29 августа
12:00. «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
16:30. «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль)
30 августа
12:00. «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец)
16:30. «Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
31 августа
10:00. «Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область)