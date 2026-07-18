Кожевников: Виктор Козлов — один из сильнейших тренеров КХЛ, а может, и сильнейший, уникум

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высоко оценил работу Виктора Козлова на посту главного тренера «Салавата Юлаева».

«Козлов – выпускник советской школы хоккея, которой многое взял и за океаном. Уже говорил, что Козлов – один из сильнейших тренеров КХЛ, а может, и сильнейший. Даёт результат в условиях экстремального бюджета и находит общий язык с любыми хоккеистами – от Евгения Кузнецова до любого юниора из «Толпара» с «Торосом». И при этом – никаких конфликтов, ни с руководителями, ни с игроками, ни с прессой. Уникум!

Наша тренерская школа – прямая и жёсткая, заокеанская – похитрее и помягче. Козлов работает на их балансе», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.