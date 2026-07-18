Плющев — о Брылине: судя по всему, у него не очень всё сложилось в НХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о назначении Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо».

«Я прочитал недавнее интервью Брылина. Судя по всему, у него не очень всё сложилось в НХЛ, был не очень востребован. Возможно, какой-то опыт у него всё равно есть.

Наверное, руководители минского «Динамо» посчитали, что Брылин будет тем человеком, который будет связующим звеном между легионерами, которых в Минске достаточно, и местными ребятами, которые насыщают состав «Динамо». Плюс надеются, что человек попытается себя реализовать в Беларуси, после того как не смог реализоваться там», — приводит слова Плющева Vprognoze.