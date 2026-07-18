Главный тренер «Уайлд» Хайнс — о Куинне Хьюзе: ему нравится Миннесота и наша команда

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о будущем защитника Куинна Хьюза. Действующее соглашение 26-летнего хоккеиста рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Думаю, ему действительно нравится Миннесота и наша команда. У него хорошие отношения с Биллом Герином (генеральным менеджером клуба. – Прим. «Чемпионата»), со мной и с остальными тренерами. Очевидно, что он очень хороший игрок, но с нами он добился больших успехов в индивидуальном плане, что, безусловно, помогло команде. Считаю, что есть много положительных моментов, которые делают нас тем местом, где Куинн захочет быть», – приводит слова Хайнса Star Tribune.

В минувшем регулярном чемпионате Хьюз провёл 74 матча за «Миннесоту» и «Ванкувер Кэнакс», набрав 76 (7+69) очков. В плей-офф на его счету 11 игр и 15 (4+11) очков.