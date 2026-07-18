Генменеджер «Филадельфии» — о проблемах с большинством: мы попробовали кое-что предпринять

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о проблемах команды при игре в большинстве. За последние пять сезонов эффективность реализации большинства четыре раза оказывалась худшей в НХЛ, в том числе в прошлом сезоне (15,7%).

«Мы попробовали кое-что предпринять на этом направлении. К сожалению, не могу вдаваться в подробности, потому что речь идёт об игроках других команд. Но мы пытались что-то сделать, чтобы улучшить игру в большинстве.

Будем продолжать искать варианты. Сейчас большинство свободных агентов уже на контрактах, так что речь идёт скорее об обмене. Если появится возможность, мы будем стремиться прибавить в этом аспекте игры», – приводит слова Бриера официальный сайт НХЛ.