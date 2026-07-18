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В «Детройте» недовольны поведением Дилана Ларкина — Сент-Джеймс

В «Детройте» недовольны поведением Дилана Ларкина — Сент-Джеймс
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Журналистка Detroit Free Press Хелена Сент-Джеймс сообщила, что в «Детройт Ред Уингз» недовольны поведением нападающего Дилана Ларкина. Она высказалась о возможном влиянии ухода Стива Айзермана с поста генерального менеджера на ситуацию вокруг капитана команды.

«Отыграть всё назад было бы непросто. Ситуация продолжается уже два месяца. В клубе недовольны им. Он запросил обмен после того, как получил значительную часть зарплаты по контракту – $ 31 млн за три года», – приводит слова Сент-Джеймс Sportskeeda.

Ранее 29-летний форвард запросил обмен в одну из четырёх команд: «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Миннесоту Уайлд» или «Даллас Старз». Он выступает за «Детройт» 11 сезонов. Его соглашение с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитано до конца сезона-2030/2031. В нём есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

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