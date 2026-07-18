15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Старченко вошёл в тренерский штаб «Номада» после завершения игровой карьеры

Роман Старченко вошёл в тренерский штаб «Номада» после завершения игровой карьеры
Комментарии

Бывший нападающий Роман Старченко вошёл в тренерский штаб «Номада», сообщает пресс-служба «Барыса». Ранее стало известно, что Роман принял решение завершить игровую карьеру в возрасте 40 лет.

Старченко выступал в составе «Барыса» 17 сезонов, ему принадлежит рекорд КХЛ по количеству сыгранных матчей в составе одной команды (819). За 871 игру Роман забросил 215 шайб и сделал 209 результативных передач. В составе сборной Казахстана он принял участие в 18 чемпионатах мира, 10 из которых – в элитном дивизионе.

В минувшем сезоне форвард сыграл девять матчей за «Барыс» и оформил один ассист. Также в завершившемся сезоне Роман помог «Номаду» выиграть золотые медали Pro Ligasy.

Материалы по теме
Официально
Казахстанский нападающий Роман Старченко завершил карьеру игрока в возрасте 40 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android