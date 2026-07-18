Роман Старченко вошёл в тренерский штаб «Номада» после завершения игровой карьеры

Бывший нападающий Роман Старченко вошёл в тренерский штаб «Номада», сообщает пресс-служба «Барыса». Ранее стало известно, что Роман принял решение завершить игровую карьеру в возрасте 40 лет.

Старченко выступал в составе «Барыса» 17 сезонов, ему принадлежит рекорд КХЛ по количеству сыгранных матчей в составе одной команды (819). За 871 игру Роман забросил 215 шайб и сделал 209 результативных передач. В составе сборной Казахстана он принял участие в 18 чемпионатах мира, 10 из которых – в элитном дивизионе.

В минувшем сезоне форвард сыграл девять матчей за «Барыс» и оформил один ассист. Также в завершившемся сезоне Роман помог «Номаду» выиграть золотые медали Pro Ligasy.