«Лада» подписала просмотровые контракты с Березиным и Максимовым

Защитник Максим Березин и нападающий Кирилл Максимов подписали просмотровые контракты с «Ладой». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Минувший сезон 35-летний Березин провёл в новокузнецком «Металлурге», вместе с которым дошёл до полуфинала Кубка России. За 48 матчей в ВХЛ Максим забросил три шайбы и сделал семь голевых передач. За «Ладу» защитник отыграл два сезона, провёл 138 встреч и набрал 32 (7+25) очка. Всего на счету Березина 775 игр в КХЛ, 48 голов и 101 ассист при показателе полезности «+14».

27-летний Максимов начинал заниматься хоккеем в детской школе ЦСКА, а сезон-2015/2016 провёл в OHL. В первый год в Канаде Кирилл забросил шесть шайб и отдал 21 передачу. Дебютировал в КХЛ форвард в 2020 году за ЦСКА. Всего в КХЛ он сыграл 62 матча, забил два гола и сделал семь ассистов.