Плющев оценил перспективы «Автомобилиста» под руководством Кудашова в новом сезоне КХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о перспективах «Автомобилиста» в новом сезоне под руководством Алексея Кудашова.

«На протяжении последних трёх сезонов «Автомобилист» должен был выступать сильнее и убедительнее. Что сможет сейчас сделать с командой Кудашов? Идёт селекция, как и в других клубах. Расчёт не на внутреннюю работу и организацию игры, а на подбор игроков, которые в принципе должны дать результат. Посмотрим, как это будет», — приводит слова Плющева Vprognoze.

Кудашов возглавил «Автомобилист» 7 апреля 2026 года, сменив на посту главного тренера Николая Заварухина. Ранее 54-летний специалист работал в московском «Динамо».