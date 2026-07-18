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Рыбин: честно говоря, не думаю, что Бобровский вернётся в КХЛ

Рыбин: честно говоря, не думаю, что Бобровский вернётся в КХЛ
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин выразил мнение, что вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский не вернётся в Континентальную хоккейную лигу.

«Честно говоря, я не думаю, что он вернётся. Он останется в команде НХЛ в любом случае, может быть, не на те деньги, которые рассчитывает, не на тот срок, но всё равно найдёт такой клуб. Он по-прежнему элитный, топовый вратарь, отношение к себе, к своему здоровью и в спортивном плане он молодец. Я верю, что он ещё поиграет и поиграет долго на высоком уровне», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Ранее 37-летний голкипер подписал контракт с «Торонто» на три года. Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025) в составе «Флориды Пантерз».

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