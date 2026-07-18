Форвард «Автомобилиста» Барабанов рассказал, как готовится к сборам

Новичок «Автомобилиста» Александр Барабанов рассказал, как проходит его подготовка к сборам. Последние два сезона нападающий провёл в «Ак Барсе».

— Как проходит твоя подготовка к сборам?

— Я сейчас нахожусь дома в Санкт-Петербурге. Погода шикарная – отдыхаю, вижусь с друзьями и совмещаю это всё с тренировками. У нас здесь достаточно большая компания. Три раза в неделю мы играем «пять на пять». Такая неплохая работа на кардио получается.

Также чуть-чуть работаю индивидуально над руками. И, конечно, в тренажёрный зал тоже хожу – силу надо поддерживать. Плюс, над быстротой тоже работаю. Тренируюсь по индивидуальной программе – знаю, над какими нюансами мне нужно поработать и что нужно делать, чтобы держать себя в форме, — приводит слова Барабанова пресс-служба «Автомобилиста».