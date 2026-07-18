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«Спартак» подписал новый двусторонний контракт с форвардом Игнатом Коротких

«Спартак» подписал новый двусторонний контракт с форвардом Игнатом Коротких
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«Спартак» заключил новый двусторонний контракт с нападающим Игнатом Коротких на два года. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Желаем нашему форварду отличной игры и много побед в предстоящем сезоне!» — говорится в сообщении клуба.

В прошлом сезоне 24-летний хоккеист пополнил систему «Спартака» в результате обмена с хабаровским «Амуром», после чего провёл четыре игры за красно-белых в КХЛ и 35 матчей за воскресенский «Химик» в ВХЛ, набрав 20 (8+12) очков и став финалистом Кубка чемпиона России.

Всего на счету Игната 146 встречи в Континентальной хоккейной лиге, 19 заброшенных шайб и 32 результативные передачи.

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