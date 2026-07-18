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Канадский комментатор призвал болельщиков «Оттавы» не приветствовать Брэди Ткачука

Канадский комментатор призвал болельщиков «Оттавы» не приветствовать Брэди Ткачука
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Комментатор и аналитик из Торонто Сид Сейшейро призвал болельщиков «Оттавы Сенаторз» не приветствовать нападающего Брэди Ткачука, когда он впервые приедет в город на матч с бывшей командой. Ранее форвард был обменян во «Флориду Пантерз», где играет его брат Мэттью. Брэди был капитаном «Сенаторз» с 2021 года.

«Этот двуличный тип переоценён. Фанаты «Сенаторз», не повторяйте ошибку, которую в Торонто сделали с Марнером. Покажите, что у вас есть гордость. Никакого видео, ничего не нужно. Не встречайте его так, как [на матче] «Лифс» встретили Марнера – это было смешно. Будьте лучше. Не делайте глупостей, но дайте ему понять, что вы рядом. И ни в коем случае не приносите плакаты с надписью «Я люблю тебя, Брэди». Не будьте восьмилетними детьми», – приводит слова Сейшейро Sportskeeda.

Первый матч «Флориды» на арене «Оттавы» в предстоящем сезоне состоится 21 октября.

Напомним, болельщики «Торонто Мэйпл Лифс» устроили овации бывшему форварду Митчеллу Марнеру во время его первого матча за «Вегас Голден Найтс» на домашней арене «Лифс». При этом по ходу игры в его адрес раздавался и свист.

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