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Главный тренер «Миннесоты» — о прошлом сезоне: хороший, но мы хотим большего

Главный тренер «Миннесоты» — о прошлом сезоне: хороший, но мы хотим большего
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги. «Уайлд» впервые с 2015 года прошли во второй раунд плей-офф НХЛ, где проиграли «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 1-4.

«Прошлый сезон был хорошим, но мы хотим большего. Все были сильно разочарованы, когда мы вылетели из Кубка Стэнли и завершили сезон. Теперь нам нужно стать лучше», – приводит слова Хайнса Star Tribune.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026 «Миннесота» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 104 очка. В первом раунде Кубка Стэнли «Уайлд» обыграли «Даллас Старз» со счётом 4-2 в серии.

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