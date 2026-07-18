Новичок «Автомобилиста» Барабанов поделился подробностями своего переезда в Екатеринбург

Нападающий «Автомобилиста» Александр Барабанов рассказал, с кем из новых одноклубников уже пообщался, и поделился подробностями предстоящего переезда в Екатеринбург. Форвард пополнил состав «Автомобилиста» 16 июля.

— Удалось ли за время отпуска отдохнуть от хоккея и соскучиться по нему?

— Да, конечно, соскучился. Не так давно вышел на лёд, до этого ходил в зал, но на лёд не выходил. Успел соскучиться. Есть азарт и желание работать, поэтому жду не дождусь сборов, чтобы увидеть всех ребят, приехать в Екатеринбург, обустроиться.

— Общался ли уже с новыми одноклубниками?

— Пока на связи с Димой Юдиным. Он помогает мне с организационными моментами. С другими пока ещё не общался, но многих в команде хорошо знаю. С Никитой Трямкиным мы играли вместе в сборной, также и с Антоном Слепышевым, с Саней Кадейкиным, знакомы с Толей Голышевым. В общем, много ребят, с которыми я знаком.

— Как планируешь решать бытовые вопросы, связанные с переездом?

— Жильё, конечно, хотелось бы выбрать заранее. Нужно будет перевозить вещи из Казани – но пока этот вопрос ещё не решён. Надеюсь, что в ближайшее время найду жильё и отправлю вещи и машину в Екатеринбург.

— Часто хоккеисты говорят, что за бытовые вопросы в семье больше отвечает супруга. Как это обстоит у вас?

— У нас тоже, наверное, за это больше отвечает супруга, но, конечно, я также помогаю. Иначе кто будет коробки носить? Не жена ведь (улыбается). А так, конечно, больше она этим занимается – быт в основном на ней.

— Когда планируешь прилететь в Екатеринбург и сразу ли возьмёшь с собой семью?

— Сейчас как раз решаем этот вопрос. Насколько я знаю, 15-16 августа мы играем на выезде в Питере. И мы думаем: либо сразу семья поедет со мной, либо, если получится договориться, улетим все вместе 16-го числа. Посмотрим, варианты есть. Сейчас ещё нужно садик найти детям. Так что вопросов хватает, — приводит слова Барабанова пресс-служба «Автомобилиста».