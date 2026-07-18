«Нью-Джерси» попрощался с Сергеем Брылиным, который возглавил минское «Динамо»

Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» попрощался с бывшим помощником главного тренера команды Сергеем Брылиным и пожелал ему удачи в минском «Динамо». Ранее белорусский клуб объявил о назначении 52-летнего специалиста главным тренером. Соглашение рассчитано на три сезона.

«Не терпится увидеть, как Серж покажет себя в роли нового главного тренера минского «Динамо»», — говорится в сообщении «Дэвилз» в социальных сетях.

Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности специалист отработал в системе «Дэвилз» 14 лет.