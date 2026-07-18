«Не думаю, что это провал». Бирон — о том, что «Торонто» не может обменять Райлли

Бывший вратарь клубов НХЛ Мартин Бирон поделился мнением о том, что «Торонто Мэйпл Лифс» не может обменять защитника Моргана Райлли. Ранее сообщалось, что 32-летний хоккеист предоставил список из четырёх клубов Западной конференции, в которые он готов перейти. В его контракте есть пункт о полном запрете на обмен без согласия игрока.

«Я не думаю, что это будет провалом. Вы предприняли некоторые шаги и укрепили состав. Если Морган действительно вернётся, то так тому и быть. У него был неудачный год, но если посмотреть на всю его карьеру, то Морган действительно хорошо играл и поддерживал нападение. Возможно, стоит просто окружить его более классными партнёрами и создать условия для успеха. Всё это будет очень интересно», – приводит слова Бирона Sportskeeda.

Срок действующего соглашения Райлли рассчитан до 30 июня 2030 года.