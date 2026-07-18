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Александр Барабанов обратился к болельщикам «Автомобилиста»

Александр Барабанов обратился к болельщикам «Автомобилиста»
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Нападающий «Автомобилиста» Александр Барабанов обратился к болельщикам екатеринбургского клуба. Ранее форвард подписал двухлетнее соглашение с «Автомобилистом».

— Какие слова ты бы хотел адресовать болельщикам клуба?
— Хотел бы сказать, чтобы переживали и болели за нас в этом сезоне, а мы постараемся радовать своей игрой и добиваться максимального результата! — приводит слова Барабанова официальный сайт «Автомобилиста».

16 июля форвард покинул казанский «Ак Барс» в связи с истечением срока контракта. В прошедшем сезоне 32-летний Барабанов провёл 84 матча за казанский клуб с учётом плей-офф и набрал 67 очков — забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге Барабанов отыграл 494 встречи и набрал 293 (130+163) очка.

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