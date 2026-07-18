Андреянов — второй в рейтинге проспектов «Коламбуса» по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Коламбус Блю Джекетс». Возглавил список 19-летний канадский защитник Джексон Смит. В топ-10 вошли два россиянина — вратари Пётр Андреянов и Сергей Иванов.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Джексон Смит (19 лет, Университет Пенсильвании, NCAA).

2. Пётр Андреянов (19 лет, «Красная Армия», МХЛ).

3. Оскар Хемминг (17 лет, Бостонский колледж, NCAA).

4. Кейдэн Линдстром (20 лет, Университет штата Мичиган, NCAA).

5. Лука Дель Бель Беллуз (22 года, «Кливленд Монстерз», АХЛ).

6. Лука Пинелли (21 год, «Кливленд», АХЛ).

7. Сергей Иванов (22 года, СКА, КХЛ).

8. Эван Гарднер (20 лет, «Кливленд», АХЛ).

9. Джордан Дюме (22 года, «Кливленд», АХЛ).

10. Чарли Элик (20 лет, «Кливленд», АХЛ).

Отметим, что в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше – 25 лет), а также те, кто уже провёл более 50 матчей в НХЛ.