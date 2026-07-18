Сучков — о Просветове в «Авангарде»: приезжает бэкапом к лучшему вратарю КХЛ

Экс-голкипер «Спартака» Павел Сучков высказался о том, что «Авангард» подписал контракт с голкипером Иваном Просветовым. Клуб выменял права на вратаря у ЦСКА.

«Авангард» поступил умно, потому что, я так подозреваю, не удавалось никак договориться с «Трактором» на приемлемых условиях о том, чтобы подписать Сергея Мыльникова либо Дмитрия Николаева. Наверняка компенсация была какая-то большая. Получается, был найден обходной путь и, на мой взгляд, достаточно качественный.

Потому что Просветов уже играл в КХЛ, и играл хорошо. Убираем за скобки ту самую ситуацию, когда в СМИ писали про якобы имеющийся конфликт Ивана с Есмантовичем. Но это уже внутриармейские дела, которые, собственно, и закончились для Просветова. Теперь он приезжает в Омск, и приезжает замотивированным.

Прошлый сезон в НХЛ у голкипера не задался вообще: ни одного матча не провёл за «Калгари» и всю регулярку отыграл за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге. Поэтому мотивация определённая есть, тем более контракт на год. Ну и, собственно, нельзя не сказать о том, что он приезжает всё-таки бэкапом к лучшему голкиперу лиги.

Но при этом «Авангард» как будто бы убил вообще все возможные интриги по поводу того, что, если что-то случится с Серебряковым, команда посыплется. Во-первых, у Никиты появляется сменщик, который возьмет на себя, я думаю, матчей 20-25 в этом сезоне, то есть нагрузка спадает.

При этом Просветов имеет опыт выступления в Северной Америке, соответственно, под тот же стиль игры защитников и обороны, в принципе, «Авангарда», который пропагандирует Ги Буше, скорее всего, адаптироваться удастся достаточно быстро. Иван неплохо проявлял себя в ЦСКА, ещё раз повторюсь, с игровой точки зрения. Подписание очень даже логичное и за вполне умеренные деньги, что тоже немаловажно для «Авангарда», – приводит слова Сучкова «Сила спорта».