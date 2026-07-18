Маккенна — лучший проспект в НХЛ по версии The Athletic, в топ-100 вошли 10 россиян

Журналист The Athletic Скотт Уилер составил рейтинг из 100 лучших проспектов Национальной хоккейной лиги. В него могли попасть игроки младше 23 лет, не играющие в НХЛ на постоянной основе. Возглавил список нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Гэвин Маккенна.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Гэвин Маккенна, «Торонто».

2. Ивар Штенберг, «Сан-Хосе Шаркс».

3. Портер Мартон, «Филадельфия Флайерз».

4. Майкл Миса, «Сан-Хосе».

5. Чейз Рид, «Сиэтл Кракен».

6. Зейн Парек, «Калгари Флэймз».

7. Тидж Игинла, «Юта Маммот».

8. Калеб Малхотра, «Ванкувер Кэнакс».

9. Альберт Шмитс, «Нью-Йорк Рейнджерс».

10. Вигго Бьёрк, «Виннипег Джетс».

Также в рейтинг вошли 10 российских хоккеистов. На 23-м месте расположился Роман Канцеров («Чикаго Блэкхоукс»), на 31-м Матвей Гридин («Калгари»). Следом идут Игорь Чернышов (32, «Сан-Хосе»), Александр Жаровский (33, «Монреаль Канадиенс»), Дмитрий Симашев (41, «Юта»), Антон Силаев (46, «Нью-Джерси Дэвилз»), Никита Клепов (52, «Анахайм Дакс»), Егор Сурин (68, «Нэшвилл Предаторз»), Даниил Бут (77, «Юта») и Иван Рябкин (98, «Каролина Харрикейнз»).