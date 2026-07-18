«Чикаго» подписал новый контракт с Коннором Бедардом на пять лет с кэпхитом $ 15 млн

«Чикаго Блэкхоукс» подписал новый контракт с канадским нападающим Коннором Бедардом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на пять лет со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. В июле команда сообщила, что хоккеист выбыл из строя на четыре месяца из-за травмы плеча.

21-летний Бедард был выбран «Чикаго» в первом раунде под общим первым номером на драфте НХЛ 2023 года. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 69 матчей, в которых набрал 75 (30+45) очков и стал лучшим бомбардиром команды в турнире. В декабре 2025 года Коннор получил травму плеча и пропустил 12 игр.

По итогам регулярки сезона-2025/2026 «Блэкхоукс» заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка.