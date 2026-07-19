15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрзинов — о семинарах для тренеров КХЛ: рад, что Кудашов поднял эту тему

Юрзинов — о семинарах для тренеров КХЛ: рад, что Кудашов поднял эту тему
Комментарии

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о необходимости проведения тренерских семинаров в КХЛ.

– Владимир Владимирович, что для себя отметили в июле в российском хоккее?
– С интересом прочитал недавнее интервью главного тренера «Автомобилиста» Алексея Кудашова, в котором он посетовал на отсутствие тренерских курсов и семинаров.

Очень рад, что Алексей поднял эту тему. Смотрю, как наша пресса обсуждает «купи-продай» в исполнении клубов КХЛ и вербовку очередного отряда легионеров среднего уровня. Это, конечно, увлекательно, но никакого отношения к развитию КХЛ и всего нашего хоккея не имеет.

А вот проблемы тренерской школы России — это решающая для нашего хоккея тема. Но, кажется, она мало кого волнует, что характеризует и наших менеджеров, и нашу прессу, — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Полная перезагрузка. Что ждёт «Динамо» после радикального обновления состава?
Полная перезагрузка. Что ждёт «Динамо» после радикального обновления состава?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android