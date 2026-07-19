Юрзинов — о семинарах для тренеров КХЛ: рад, что Кудашов поднял эту тему

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о необходимости проведения тренерских семинаров в КХЛ.

– Владимир Владимирович, что для себя отметили в июле в российском хоккее?

– С интересом прочитал недавнее интервью главного тренера «Автомобилиста» Алексея Кудашова, в котором он посетовал на отсутствие тренерских курсов и семинаров.

Очень рад, что Алексей поднял эту тему. Смотрю, как наша пресса обсуждает «купи-продай» в исполнении клубов КХЛ и вербовку очередного отряда легионеров среднего уровня. Это, конечно, увлекательно, но никакого отношения к развитию КХЛ и всего нашего хоккея не имеет.

А вот проблемы тренерской школы России — это решающая для нашего хоккея тема. Но, кажется, она мало кого волнует, что характеризует и наших менеджеров, и нашу прессу, — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.