Бедард получит большую часть денег по новому контракту с «Чикаго» в виде подписных бонусов

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард получит большую часть денег по новому контракту в виде подписных бонусов. Ранее клуб и 21-летний форвард согласовали договор на пять лет и $ 75 млн (кэпхит – $ 15 млн).

По данным PuckPedia, 49 млн из этих 75 (65,3%) будут выплачены игроку в виде подписных бонусов – по 9,8 млн перед началом каждого сезона. Эти суммы защищены от возможного выкупа контракта. Отметим, по новым правилам, заложенным в коллективное соглашение НХЛ и Ассоциацией игроков, подписные бонусы будут составлять не более 60% от общей суммы контракта. Нововведение вступит в силу с сентября 2026 года.

Базовая зарплата игрока будет снижаться каждый год – от 7,2 млн в первом сезоне до 3,2 млн в пятом. Кроме того, в последний год по контракту у Бедарда будет полный запрет на перемещения (обмен, выставление на драфт отказов или возможный драфт расширения). Максимальный запрет прописан уже в первый для игрока сезон.