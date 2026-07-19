«Создать фундамент». Брылин — о своей задаче в минском «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался о том, какой видит свою задачу в команде. Ранее бывший тренер «Нью-Джерси Дэвилз» подписал контракт с белорусским клубом на три года.

— Какие вы лично ставите перед собой задачи на время этого контракта с минским «Динамо»?

— Как я вижу, моя роль будет заключаться в том, чтобы создать такой фундамент, который бы дал возможность команде в любом сезоне, в каждой игре бороться за самые высокие места и давать результат. Мне кажется, это самое главное для тренера.

Даже если взять «Локомотив», там поменялся тренер, но костяк команды и та философия, которую привил Игорь Никитин, дали возможность и Бобу Хартли победить. То же самое произошло в ЦСКА, когда Никитин ушёл. Самый лучший комплимент, который можно дать тренеру, — это то, что, когда он уходит, команда находится в лучшем состоянии, чем когда он её принимал, — приводит слова Брылина «РБ Спорт».

В сезоне-2025/2026 «Динамо» под руководством Дмитрия Квартальнова заняло второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошло до второго раунда Кубка Гагарина.