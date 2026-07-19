Генменеджер «Чикаго» — о новом контракте Бедарда: Коннор превосходил наши ожидания

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон высказался о новом контракте нападающего Коннора Бедарда. Ранее клуб и 21-летний форвард заключили соглашение на пять лет и $ 75 млн (кэпхит – $ 15 млн).

«Коннор постоянно превосходил наши ожидания с момента драфта. Он быстро зарекомендовал себя как элитный игрок НХЛ. Он использует все свои навыки, чтобы постоянно создавать угрозу воротам соперника и улучшать игру своих партнёров.

Трудовая этика Коннора и его стремление постоянно совершенствоваться задали высокую планку для нашего молодого ядра. Мы рады тому, что он окажет масштабное влияние на следующую главу в истории «Блэкхоукс», – приводит слова Дэвидсон официальный сайт НХЛ.

«Чикаго» выбрал Бедарда в первом раунде под общим первым номером на драфте НХЛ 2023 года. За три сезона он провёл в лиге 219 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 203 (75+128) очка при показателе полезности «-98».