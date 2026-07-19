15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Чикаго» — о новом контракте Бедарда: Коннор превосходил наши ожидания

Генменеджер «Чикаго» — о новом контракте Бедарда: Коннор превосходил наши ожидания
Комментарии

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон высказался о новом контракте нападающего Коннора Бедарда. Ранее клуб и 21-летний форвард заключили соглашение на пять лет и $ 75 млн (кэпхит – $ 15 млн).

«Коннор постоянно превосходил наши ожидания с момента драфта. Он быстро зарекомендовал себя как элитный игрок НХЛ. Он использует все свои навыки, чтобы постоянно создавать угрозу воротам соперника и улучшать игру своих партнёров.

Трудовая этика Коннора и его стремление постоянно совершенствоваться задали высокую планку для нашего молодого ядра. Мы рады тому, что он окажет масштабное влияние на следующую главу в истории «Блэкхоукс», – приводит слова Дэвидсон официальный сайт НХЛ.

«Чикаго» выбрал Бедарда в первом раунде под общим первым номером на драфте НХЛ 2023 года. За три сезона он провёл в лиге 219 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 203 (75+128) очка при показателе полезности «-98».

Материалы по теме
Бедард получит большую часть денег по новому контракту с «Чикаго» в виде подписных бонусов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android