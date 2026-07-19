Александр Овечкин ответил, кто из футболистов похож на него по стилю

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что среди футболистов на него похож форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Хоккеист поразмышлял об этом в беседе с экс-нападающим «Зенита» Андреем Аршавиным и бывшим игроком НХЛ Никитой Филатовым.
Филатов: Назови нападающего из футбола, который по стилю ближе всего к тебе.
Овечкин: Скорее всего, Холанд. Он мощный, габаритный. Ему не нужно много времени, чтобы забить гол. У него очень хороший удар.
Филатов: А из более ранних времён?
Овечкин: Мне ещё очень нравился Тьерри Анри.
Филатов: Но ты не Анри.
Овечкин: Я понимаю, но… (смеются).
Филатов: Уэйн Руни? Ну согласись…
Аршавин: Он не мог обыграть, а Саня мог обыграть.
Овечкин: Да. Сейчас очень редко, но иногда проходит.
Аршавин: Бензема — неплохой вариант, а из русских — Керж [Александр Кержаков]. Ударить – забить.
Овечкин: Да, — сказали спортсмены в видео на странице Fonbet в VK.