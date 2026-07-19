Журналист Меркольяно: в начале межсезонья у «Рейнджерс» был интерес к Нису из «Торонто»

Журналист The Athletic Винс Меркольяно рассказал об интересе «Нью-Йорк Рейнджерс» к форварду «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтту Нису.

«В начале межсезонья у «Рейнджерс» был интерес к Нису. Но цена была такой, что Крис Друри (генеральный менеджер клуба из Нью-Йорка. — Прим. «Чемпионата») не мог позволить себе сделку. Похоже, что сейчас разговоры в лиге насчёт этого игрока поутихли», – приводит слова Меркольяно Sportskeeda.

Контракт 23-летнего нападающего и «Торонто» рассчитан до конца сезона-2030/2031. В соглашении нет ограничений на обмен вплоть до последнего года.

В минувшем сезоне американец провёл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 66 (23+43) очков при полезности «-30».