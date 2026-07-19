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Юрзинов: Роман Ротенберг сделал многое для развития нашей тренерской школы

Юрзинов: Роман Ротенберг сделал многое для развития нашей тренерской школы
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Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший заявил, что главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг многое сделал для развития российской тренерской школы.

«В своё время очень многое для развития нашей тренерской школы сделал Роман Ротенберг — по линии ФХР и сборной России. Весь пласт российских тренеров, которые работают в КХЛ, от Кудашова до Никитина, от Гатиятулина до Разина, прошли через наши национальные команды.

И Ротенбергу надо отдать должное — он собирал в сборных лучших специалистов, вырабатывал вместе с ними новые методики, организовывал семинары и учёбу для молодёжи. К сожалению, из-за «железного занавеса» в последние годы институт сборных России функционирует неполноценно. Получается, нет этого института — нет и развития тренерской школы России, ведь больше никому она, к сожалению, неинтересна.

Если бы Алексей Кудашов не поднял эту тему, о проблемах наших тренеров мы и не вспомнили бы. А менеджеры из некоторых других команд КХЛ так бы и продолжали тихо делать свои дела, по итогам которых нашей тренерской школе грозит, вы меня извините, вымирание», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

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