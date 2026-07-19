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Овечкин: последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо»

Овечкин: последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо»
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь заявил, что намерен завершить игровую карьеру в московском «Динамо». Ранее 40-летний форвард продлил соглашение со «столичными» на один год. Он проведёт 22-й сезон в составе «Вашингтона», за который выступает всю карьеру в НХЛ.

– Есть такой миф, что как только вы побьёте рекорд, поедете в Россию играть. Это возможно?
– Каким образом?

– Ну, не доиграете сезон в НХЛ. Такого не может быть?
– Во-первых, надо сначала побить, а потом уже смотреть. Но у меня контракт на год. Как я могу всё бросить?

– Мне кажется, что вам всё что угодно разрешат.
– Я сам себе это не разрешу.

– Но пока не поиграете за «Динамо», карьеру не завершите?
– Последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо», — сказал Овечкин в видео на странице Fonbet в VK.

Овечкин — рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учётом плей-офф (1006) он идёт на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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