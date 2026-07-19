Агент Бедарда сообщил, что игрок рассматривал вариант краткосрочного контракта с «Чикаго»

Агент Дон Мин, представляющий интересы форварда «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда, сообщил, что его клиент рассматривал возможность подписания краткосрочного контракта с клубом, чтобы максимизировать свои доходы. Ранее «Чикаго» и 21-летний нападающий согласовали договор на пять лет и $ 75 млн (кэпхит — $ 15 млн).

«Более короткий контракт позволил бы Коннору полностью контролировать ситуацию. Но он понял, что «Чикаго» нуждается в стабильности. Кайл Дэвидсон (генеральный менеджер клуба. — Прим. «Чемпионата») чувствовал, что нужно дать понять всем — и внутри команды, и за её пределами — что Коннор останется здесь надолго. В результате мы пришли к выводу, что пятилетний срок — это подходящий вариант», – приводит слова Мина The Athletic.

Срок действия соглашения истечёт в 2031 году, когда Бедарду будет 26 лет. При этом канадец мог стать неограниченно свободным агентом уже в 25 лет, так как к этому моменту провёл бы семь сезонов в НХЛ.