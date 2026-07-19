Плющев назвал причину вылетов минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что ошибки в организации тренерского штаба минского «Динамо» приводили к не самым лучшим результатам.

«Руководство минского «Динамо» уже давно хочет ярких и больших результатов для своей команды. Тем более все условия для этого есть. И внимание руководителей республики, и вся инфраструктура, и активный болельщик. Но, к сожалению, некоторые ошибки в организации тренерского штаба всегда приводили не совсем к объективному результату», — приводит слова Плющева Vprognoze.

Последние два сезона минское «Динамо» под руководством Дмитрия Квартального дважды выходило в четвертьфинал Кубка Гагарина, что является рекордом для клуба.