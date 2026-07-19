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Тренер «Миннесоты» — об уходе Цуккарелло: уважаем его дружбу с Капризовым

Тренер «Миннесоты» — об уходе Цуккарелло: уважаем его дружбу с Капризовым
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал уход из клуба нападающего Матса Цуккарелло. 38-летний норвежец подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на год.

«Всегда приходится приспосабливаться. Мы, безусловно, уважаем его дружбу с Капризовым. Вероятно, это был очень эмоциональный момент для обоих. Но когда дело дойдёт до хоккея, думаю, Кирилл просто продолжит играть так, как нужно, и найдёт взаимопонимание с другими ребятами», — приводит слова Хайнса Star Tribune.

В минувшем регулярном чемпионате Цуккарелло провёл 59 матчей, в которых набрал 54 (15+39) очка. В плей-офф на его счету восемь игр и 9 (2+7) очков.

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