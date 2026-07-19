«Переживал, вдруг не дадут». Овечкин — о новом контракте с «Вашингтоном»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что переживал из-за переговоров по новому контракту с клубом. 40-летний форвард продлил соглашение на один год. Он может заработать до $ 9 млн за сезон: $ 4,25 млн – гарантированная часть, $ 4,75 млн – бонус за 10 игр в регулярке.

Овечкин: Я переживал. Вдруг не дадут [контракт].

Аршавин: Из-за суммы?

Овечкин: Нет, я переживал, что не хватит места под потолком, чтобы меня подписать.

Аршавин: Ты же был свободным агентом. Кто-то должен позвонить первым, как это случилось?

Овечкин: Мы после сезона поговорили с генеральным менеджером и решили отложить решение до [открытия рынка] свободных агентов. Они подписали Така и Кайру.

Аршавин: О чём вы договорились, когда ты возвращался в Россию?

Овечкин: Что следующий разговор будет после 1 июля.

Аршавин: Наступает 1 июля, кто кому позвонил?

Овечкин: Мы переписывались с генменеджером, он сказал: «Давай завтра сделаем видеозвонок». Мы поговорили 10 минут.

Аршавин: Они просто сказали, что мы хотим тебя на год и назвали сумму?

Овечкин: Да, — сказал хоккеист в видео на странице Fonbet в VK.