Юрзинов — о тренерских семинарах в СССР: благодаря им наш хоккей был сильнейшим

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший рассказал о роли знаменитого тренера, легенды отечественного спорта Анатолия Тарасова в организации тренерских семинаров.

– Что нужно отечественной тренерской школе для развития? Кудашов сказал, что многие годы вы вели специальные семинары — и их ему очень не хватает…

– Мне было приятно прочитать такую оценку, да ещё со стороны Кудашова, который в своё время играл у меня в команде, а потом был одним из лучших слушателей на наших семинарах, став одним из самых начитанных и глубоких специалистов.

Но Алексей немного ошибается. Тренерские семинары, обмен опытом, обсуждение выступлений каждой из команд — всё это пошло не от Юрзинова, а от легенд нашего тренерского цеха. От Анатолия Владимировича Тарасова, Аркадия Ивановича Чернышёва, Виктора Васильевича Тихонова, Бориса Павловича Кулагина, Николая Семёновича Эпштейна и так далее.

Тот же Тарасов уделял таким семинарам огромное внимание. Разбиралось всё до малейшей детали! Предсезонная подготовка, тренировки во время сезона, специфика нагрузок, тактические моменты и многое другое.

Во многом благодаря таким встречам наша тренерская школа была сильнейшей в мире, как и наш хоккей. И неслучайно в те годы к нам на учёбу приезжали многие тренеры из Северной Америки. А специалисты, например, из Финляндии или Швейцарии у нас дневали и ночевали, на нашей базе запустив свои национальные школы, — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.