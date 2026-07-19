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«Александр Михайлович, ждём». «Динамо» — о словах Овечкина о возвращении в клуб

«Александр Михайлович, ждём». «Динамо» — о словах Овечкина о возвращении в клуб
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Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на слова нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, что его последняя игра в хоккее у меня будет за бело-голубых. Ранее 40-летний форвард продлил соглашение со «столичными» на один год. Напомним, Александр является воспитанником «Динамо».

«Александр Михайлович, ждём», — говорится в телеграм-канале клуба.

Овечкин играет за «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. По шайбам с учётом плей-офф (1006) Александр занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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