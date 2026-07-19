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«Не думал, что будет так плохо». Гомоляко высказался о трансферах «Ак Барса» в межсезонье

«Не думал, что будет так плохо». Гомоляко высказался о трансферах «Ак Барса» в межсезонье
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил трансферную кампанию «Ак Барса» в межсезонье.

«Очень странная ситуация. Я уж никак не думал, что «Ак Барс» будет так плохо комплектоваться. Очевидно, что это происходит не просто так. На это есть причины. И, возможно, в первую очередь, финансовые. Многие лидеры ушли, Билялов, Галимов и Денисенко — под вопросом. Ситуация, конечно, в Казани очень странная, но чтобы рассуждать об этом, надо быть внутри и знать наверняка.

Поэтому считаю, если есть какие-то проблемы, те же финансовые, надо об этом говорить, а не молчать, потому что всё это потом на тебя и польётся. Пока всё выглядит очень плачевно, разрулить эту ситуацию менеджменту будет очень тяжело, потому что сезон, точнее предсезонка, уже на носу. Если не удастся сохранить Билялова, Галимова и Денисенко, это будет просто катастрофа для «Ак Барса», — цитирует Гомоляко «Сила спорта».

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