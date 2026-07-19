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Александр Овечкин сделал фото со Златаном Ибрагимовичем

Александр Овечкин сделал фото со Златаном Ибрагимовичем
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выложил фото с бывшим футболистом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.

40-летний россиянин ранее принял участие в фестивале болельщиков в Нью-Йорке, а 19 июля посетит финал чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Ибрагимович работает на турнире в студии аналитики канала Fox Sports. Он также занимает пост советника в «Милане».

Фото: личный архив Овечкина

Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

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