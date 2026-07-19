«Сигнал тревоги понятен». Юрзинов-ст. — о назначении Гордона главным тренером «Трактора»

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о назначении Скотта Гордона на пост главного тренера «Трактора».

– Наша тренерская школа в кризисе?

– Тому есть масса подтверждений. Посмотрите, что происходит в историческом для нашего хоккея городе Челябинске — приглашён малоизвестный североамериканский специалист и такой же помощник, а российские ассистенты, я так понял, знают нового тренера только по видеозвонку. Комментариев тут и не требуется — всё понятно и без слов. Но самое главное, что Челябинск встал на этот путь несколько лет назад, на нём же — ещё группа команд. Сигнал тревоги понятен, — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.