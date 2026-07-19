Кожевников — о трансферах «Ак Барса» в межсезонье: возможно, у них есть какие‑то задумки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что у главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина и советника Зинэтулы Билялетдинова должен быть план, как строить команду, несмотря на пассивность клуба на трансферном рынке.

— С учётом действий на трансферном рынке, наверное, от «Ак Барса» в следующем сезоне не стоит ждать таких же результатов, как в прошедшем?

— Это к руководству вопрос, почему они игроков почти не берут. Может, у них есть план, из молодёжки возьмут игроков или пойдут другим путём, будут смотреть, кто неплохо играет, и выкупать этих хоккеистов. Тренер там опытный, советник тоже опытный, большой мастер. Возможно, у них есть какие‑то задумки, будем смотреть, — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».