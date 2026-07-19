«Его лучшие годы ещё впереди». В «Филадельфии» оценили продление контракта с Драйсдейлом

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал новый контракт с 24-летним защитником Джейми Драйсдейлом на $ 26 млн на четыре года.

«Рады, что Джейми останется одним из ключевых игроков команды на ближайшие годы. Он невероятно много работал и сделал большие шаги в развитии, зарекомендовав себя надёжным игроком, способным влиять на игру во всех форматах. Мы считаем, что его лучшие годы ещё впереди и он сыграет важную роль в укреплении нашей обороны, которую мы продолжаем строить», – цитирует Бриера пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Драйсдейл набрал 32 (8+24) очка за «Флайерз» в регулярке НХЛ, а также 4 (2+2) очка в 10 играх плей-офф.