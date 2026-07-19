Р. Ротенберг: ежедневно прививаем детям патриотизм и стремление к победе

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мнением о детском и молодёжном хоккее и заявил о важности правильных жизненных ценностей.

– Какую роль, на ваш взгляд, играют медиа и креативная индустрия в продвижении ценностей и популяризации хоккея среди молодёжи?

– Ценности – это самая важная задача: прививать детям патриотизм, здоровый образ жизни, дисциплину, стремление к победе, работу в команде, уважение друг к другу. Это мы делаем ежедневно. Креативная экономика и хоккей – идеальный союз. Хоккей популярен, а креатив поможет развить эту экосистему до совершенно других масштабов, – цитирует Ротенберга «Советский спорт».